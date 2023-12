Guangzhou Yuexiu Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Guangzhou Yuexiu Capital betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 63,64 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 56,72 im neutralen Bereich, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt wird Guangzhou Yuexiu Capital damit als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Guangzhou Yuexiu Capital mit einer Rendite von 9,97 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen", die bei 3,49 Prozent liegt. Auch die Kapitalmärkte-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 6,48 Prozent, was bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf Dividenden liegt Guangzhou Yuexiu Capital mit einer Dividendenrendite von 2,58 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (1,44 %) deutlich höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Yuexiu Capital liegt bei einem Wert von 12, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.