Guangzhou Yuexiu Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangzhou Yuexiu Capital-Aktie zeigt einen Wert von 86 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 81,42 über dem Normalbereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für die Guangzhou Yuexiu Capital-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Guangzhou Yuexiu Capital-Aktie aktuell mit einem Kurs von 5,92 CNH eine Distanz von -7,93 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) auf. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -11,9 Prozent, was zu einer weiteren negativen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Was die Dividendenrendite betrifft, so bietet die Aktie von Guangzhou Yuexiu Capital mit 2,58 % eine höhere Rendite als der Branchendurchschnitt von Kapitalmärkten, was zu einer positiven Einschätzung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Guangzhou Yuexiu Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,07 Prozent erzielt, was 0,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 4,65 Prozent, und Guangzhou Yuexiu Capital liegt aktuell 3,58 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

