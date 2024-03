Guangzhou Tinci Materials Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die technische Analyse der Guangzhou Tinci Materials-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 28,85 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20,87 CNH liegt, was einer Abweichung von -27,66 Prozent entspricht und daher charttechnisch gesehen als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 20,88 CNH, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,05 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich hat die Aktie ein KGV von 13,55, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen bezogen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben auch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung im Anleger-Sentiment führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Guangzhou Tinci Materials mit einer Dividende von 2,72 % leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,02 %, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.