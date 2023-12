Guangzhou Tinci Materials Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Guangzhou Tinci Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,84 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -29,54 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -8,3 Prozent, wobei Guangzhou Tinci Materials 29,54 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird das Unternehmen daher mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Guangzhou Tinci Materials. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Guangzhou Tinci Materials liegt derzeit bei 1,78 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 % liegt. Die Differenz von lediglich 0,14 Prozentpunkten führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Guangzhou Tinci Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 35,38 CNH lag, während der letzte Schlusskurs (21,74 CNH) um -38,55 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem letzten Schlusskurs von 25,77 CNH eine Abweichung von -15,64 Prozent auf. Insgesamt erhält die Guangzhou Tinci Materials-Aktie daher in Bezug auf die Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Guangzhou Tinci Materials in verschiedenen Bereichen wie Performance, Sentiment und technischer Analyse unterschiedlich bewertet wird, was Anlegern eine neutrale bis negative Einschätzung des Unternehmens nahelegt.