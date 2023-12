Guangzhou Tinci Materials Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Guangzhou Tinci Materials beträgt derzeit 1, was einer negativen Differenz von -0,13 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Guangzhou Tinci Materials gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Guangzhou Tinci Materials besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen. Auch aktuell dominieren vor allem positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Guangzhou Tinci Materials-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um -35,35 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Guangzhou Tinci Materials-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

