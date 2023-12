Guangzhou Tinci Materials Aktie: Pleite oder Chance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Guangzhou Tinci Materials beträgt das aktuelle KGV 12. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Guangzhou Tinci Materials aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Guangzhou Tinci Materials eingestellt waren. Es gab vier positive und fünf negative Tage, sowie fünf Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Guangzhou Tinci Materials daher eine schlechte Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Materialsektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,84 Prozent erzielt, was 29,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Chemikalienbranche beträgt -8,26 Prozent, wobei Guangzhou Tinci Materials aktuell 29,58 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Guangzhou Tinci Materials derzeit eine Dividendenrendite von 1,78 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,94 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,15 Prozentpunkten ergibt sich eine neutrale Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.