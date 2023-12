Guangzhou Tinci Materials Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse der Guangzhou Tinci Materials zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs bei 22,2 CNH liegt, was einer Entfernung von -37,68 Prozent vom GD200 (35,62 CNH) entspricht. Dies signalisiert eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht derzeit bei 25,98 CNH. Dies bedeutet eine Abweichung von -14,55 Prozent, was wiederum als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating für den Aktienkurs der Guangzhou Tinci Materials, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Guangzhou Tinci Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,84 Prozent erzielt, was 29,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,14 Prozent, und Guangzhou Tinci Materials liegt aktuell 29,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Guangzhou Tinci Materials basierend auf den aktuellen Kursen eine Rendite von 1,78 % aus, was 0,13 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 % liegt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Guangzhou Tinci Materials liegt bei 12, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.