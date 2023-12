Guangzhou Sie Consulting Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von Guangzhou Sie Consulting verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,81 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 18,89 Prozent, was zu einer Underperformance von -27,69 Prozent für Guangzhou Sie Consulting führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 13,21 Prozent im letzten Jahr, wobei Guangzhou Sie Consulting 22,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionen rund um Guangzhou Sie Consulting eine mittlere Aktivität aufweisen und daher als "Neutral" bewertet werden. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Guangzhou Sie Consulting spiegeln ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen momentan als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse und die charttechnische Entwicklung der Aktie liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangzhou Sie Consulting-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 26,76 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 21,37 CNH liegt, was einer Abweichung von -20,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs von 23,72 CNH ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-9,91 Prozent Abweichung).

Insgesamt wird die Guangzhou Sie Consulting-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.