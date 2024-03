Guangzhou Sie Consulting Aktie: Was war das denn?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Guangzhou Sie Consulting 33. Im Vergleich dazu haben Unternehmen aus der Softwarebranche im Durchschnitt ein KGV von 0. Basierend auf diesen fundamentalen Kennzahlen kann die Aktie von Guangzhou Sie Consulting weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft werden. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Guangzhou Sie Consulting liegt der RSI7 aktuell bei 42,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Guangzhou Sie Consulting beträgt derzeit 0,65%, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,75% liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als neutral eingestuft.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde eine negative Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer schlechten Gesamtbewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Guangzhou Sie Consulting in verschiedenen Bereichen wie dem KGV, RSI und der Dividendenrendite neutrale bis leicht unterdurchschnittliche Bewertungen erhält.