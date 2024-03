Guangzhou Sie Consulting Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Guangzhou Sie Consulting beträgt das aktuelle KGV 33. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Guangzhou Sie Consulting weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie daher neutral in dieser Kategorie.

In den vergangenen 12 Monaten erreichte der Aktienkurs von Guangzhou Sie Consulting eine Performance von -41,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang von -19 Prozent, was einer Underperformance von -22,47 Prozent für Guangzhou Sie Consulting entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Guangzhou Sie Consulting mit -15,89 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -25,58 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Guangzhou Sie Consulting eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen. Insgesamt erhält Guangzhou Sie Consulting von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Guangzhou Sie Consulting liegt bei 37,71, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".