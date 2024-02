Guangzhou Sie Consulting Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Guangzhou Sie Consulting derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 24,03 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (16,83 CNH) um -29,96 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 20,04 CNH zeigt eine Abweichung von -16,02 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,64 auf, was auf den ersten Blick als relativ preisgünstig erscheint. Der genaue Abstand zum Branchendurchschnitt beträgt jedoch 0 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zum Durchschnitt zwar hoch ist, aber dennoch als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, wodurch die Gesamteinstufung als "Gut" erfolgt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese 0,55 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (0,78 Prozent) liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Guangzhou Sie Consulting-Aktie als "Schlecht" auf technischer Basis, "Neutral" auf fundamentaler Basis und "Gut" bezüglich des Sentiments und der Dividendenpolitik.