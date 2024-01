Guangzhou Sie Consulting Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangzhou Sie Consulting ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Guangzhou Sie Consulting auf 26,09 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 19,78 CNH erreicht hat. Damit ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -24,19 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 23,3 CNH, was einen Abstand von -15,11 Prozent bedeutet und daher auch zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Sie Consulting mit einem Wert von 45,64 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Guangzhou Sie Consulting in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Guangzhou Sie Consulting wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.