Guangzhou Shiyuan Electronic Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Guangzhou Shiyuan Electronic hat eine Dividendenrendite von 2,47 %, was 1,45 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 1,02 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Gewinns.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Shiyuan Electronic liegt bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) als neutral eingestuft wird.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch hat die Diskussion über negative Themen zugenommen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.