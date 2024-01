Guangzhou Shiyuan Electronic Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Network International":

Der Aktienkurs von Guangzhou Shiyuan Electronic zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -25,84 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,45 Prozent, wobei Guangzhou Shiyuan Electronic mit 45,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangzhou Shiyuan Electronic-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 57,54 CNH lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 41,42 CNH, was einem Unterschied von -28,02 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 44,3 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,5 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Guangzhou Shiyuan Electronic-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,4 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet einen KGV-Wert von 0. Aus heutiger Sicht wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 59,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer "Neutral"-Bewertung führt.