Guangzhou Shiyuan Electronic Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Stimmung der Anleger bei Guangzhou Shiyuan Electronic ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Guangzhou Shiyuan Electronic bei 45,3 CNH liegt, was einer Entfernung von -25,16 Prozent vom GD200 (60,53 CNH) entspricht. Dies deutet auf ein schlechtes Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt hingegen bei 47,14 CNH, was zu einem neutralen Signal führt. Die durchschnittliche Bewertung des Aktienkurses basierend auf 50 und 200 Tagen ergibt daher ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Shiyuan Electronic mit 20,19 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Guangzhou Shiyuan Electronic im letzten Jahr eine Rendite von -28,69 Prozent erzielt, was 40,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite mit 45,94 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.