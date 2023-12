Guangzhou Shiyuan Electronic Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Shiyuan Electronic liegt bei 20, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangzhou Shiyuan Electronic-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 58,17 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 43,1 CNH liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -25,91 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 44,44 CNH, was einer Abweichung von nur -3,02 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Guangzhou Shiyuan Electronic-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktien eine mittlere Diskussionsintensität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Guangzhou Shiyuan Electronic-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, sowohl aus fundamentaler, technischer als auch sentimentaler Sicht.

