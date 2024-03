Guangzhou Shiyuan Electronic Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Guangzhou Shiyuan Electronic Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 67,3 und zeigt damit weder überkaufte noch überverkaufte Signale an. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Guangzhou Shiyuan Electronic Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -42,24 Prozent erzielt, was 26,34 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie um 30,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 16,25 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Stimmung und Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für die Guangzhou Shiyuan Electronic Aktie zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Gut" eingestuft.