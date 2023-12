Guangzhou Restaurant Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Aktienkurs von Guangzhou Restaurant hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,35 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -0,49 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Guangzhou Restaurant um +0,14 Prozent besser abschnitt. Im Bereich "Zyklische Konsumgüter" betrug die durchschnittliche Rendite 7 Prozent, wobei Guangzhou Restaurant um 7,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Guangzhou Restaurant derzeit bei 25,41 CNH liegt. Da der Aktienkurs bei 19,04 CNH gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -25,07 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 20,61 CNH, was einer Differenz von -7,62 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich demnach ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Guangzhou Restaurant liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 72,92 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie von Guangzhou Restaurant.

