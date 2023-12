Guangzhou Restaurant Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Guangzhou Restaurant wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 72,06 Punkten und zeigt somit an, dass das Unternehmen überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI deutet darauf hin, dass Guangzhou Restaurant überkauft ist, mit einem Wert von 71,35. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz wurden ebenfalls ausgewertet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei hat die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt erhält Guangzhou Restaurant daher in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Guangzhou Restaurant, mit insgesamt acht positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Guangzhou Restaurant daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Verkaufssignale berechnet, wodurch die Mehrheit der Signale in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Guangzhou Restaurant eine Performance von -0,35 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -1,31 Prozent. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens 7,85 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Guangzhou Restaurant in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.