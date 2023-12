Guangzhou Restaurant Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Guangzhou Restaurant ergibt die Analyse, dass der RSI7 aktuell bei 72,06 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 71,35 an, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuteten in den vergangenen Wochen auf insgesamt positive Stimmungen und Einschätzungen rund um Guangzhou Restaurant hin. Auch die behandlten Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Jedoch ergeben sich auch zwei Handelssignale, die zu einem "Schlecht"-Rating der Aktie führen.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 25,68 CNH für Guangzhou Restaurant, während die Aktie selbst einen Kurs von 19,59 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -23,71 Prozent und die Aktie wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -6,31 Prozent ein "Schlecht"-Rating aus. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie von Guangzhou Restaurant als "Schlecht" eingestuft.