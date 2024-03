Guangzhou R&F Properties im Check!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Über einen Zeitraum von drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Tendenz. Zusätzlich wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Guangzhou R&f Properties diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -16,95 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Guangzhou R&f Properties-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,18 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,98 HKD) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,03 HKD, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-4,85 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Guangzhou R&f Properties auf dieser kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Guangzhou R&f Properties in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 71,43 Punkten, was bedeutet, dass die Guangzhou R&f Properties-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 52,7, was darauf hindeutet, dass Guangzhou R&f Properties weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.