Guangzhou R&F Properties Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Guangzhou R&f Properties weist der RSI eine Ausprägung von 68,42 auf, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt mit 65,75 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Guangzhou R&f Properties derzeit bei 1,32 HKD liegt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 1,02 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -22,73 Prozent, was eine Bewertung als "Schlecht" nach sich zieht. Ebenso liegt der GD50 bei 1,16 HKD, was einem Abstand von -12,07 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Guangzhou R&f Properties ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die Aktie der Guangzhou R&f Properties.