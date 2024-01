Guangzhou Port Aktie: Was noch aussteht!

Die Guangzhou Port-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -3,11 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit -0,95 Prozent eine Nähe zum aktuellen Kurs auf. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung für Guangzhou Port führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangzhou Port-Aktie zeigt Werte von 62 für die letzten 7 Tage und 58,82 für die letzten 25 Handelstage. Damit wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft und erhält somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, wobei auch 5 schlechte Signale herausgefiltert wurden, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.