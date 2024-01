Guangzhou Port Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Planet Labs PBC":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guangzhou Port-Aktie beträgt aktuell 62, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 58,82 ebenfalls stabil und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Guangzhou Port, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating auf dieser Ebene führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Guangzhou Port von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Die Auswertung der Anleger-Stimmung führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral", aber es wurden auch 5 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Guangzhou Port-Aktie um -3,11 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist ebenfalls eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs auf und führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält Guangzhou Port in der Analyse sowohl aus technischer als auch aus Anlegerperspektive überwiegend "Neutral"-Bewertungen.