Guangzhou Port Aktie: Jetzt wird es spannend!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Guangzhou Port als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Guangzhou Port-Aktie beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 30,95, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Basis des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Guangzhou Port verläuft derzeit bei 3,23 CNH, was dazu führt, dass die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,26 CNH und damit 0,93 Prozent darüber. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,14 CNH ergibt sich eine Differenz von +3,82 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Guangzhou Port-Aktie veröffentlicht, aber in den letzten Tagen dominierten eher negative Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitere Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt sechs negativen Signalen und keinem positiven Signal. Insgesamt ergibt sich also auf der Ebene der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" konnte die Guangzhou Port-Aktie eine Rendite von 5,98 Prozent erzielen, was über 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,39 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite der Aktie mit 4,59 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.