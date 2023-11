Guangzhou Port Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Guangzhou Port-Aktie wird nach einer technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 3,23 CNH, wobei der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,11 CNH lag. Dies bedeutet eine Abweichung von -3,72 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,15 CNH führt aufgrund einer Abweichung von -1,27 Prozent zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Guangzhou Port-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach einfacher Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat die Guangzhou Port-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,98 Prozent erzielt, was 5,1 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche liegt die Aktie mit 3,33 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Guangzhou Port-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 47,06 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Guangzhou Port-Aktie. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit von Anlegern hinweist. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.