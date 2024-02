Guangzhou Pearl River Piano Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Derzeit schüttet Guangzhou Pearl River Piano niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Freizeitausrüstung & Produkte. Der Unterschied beträgt 2 Prozentpunkte (0,76 % gegenüber 2,76 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Guangzhou Pearl River Piano erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche sind im Durchschnitt um -13,35 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -26,97 Prozent im Branchenvergleich für Guangzhou Pearl River Piano bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,81 Prozent im letzten Jahr. Guangzhou Pearl River Piano lag 26,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Guangzhou Pearl River Piano-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 5,61 CNH. Der letzte Schlusskurs (4,63 CNH) weicht somit -17,47 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schaut man auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,64 Prozent Abweichung). Die Guangzhou Pearl River Piano-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält die Guangzhou Pearl River Piano-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Guangzhou Pearl River Piano beträgt das aktuelle KGV 206. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Guangzhou Pearl River Piano ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.