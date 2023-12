Guangzhou Pearl River Piano Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Dividendenrendite für Guangzhou Pearl River Piano beträgt derzeit 0,53 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,66 Prozent und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 345, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangzhou Pearl River Piano-Aktie zeigt einen Wert von 65 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der Wert bei 49,01 liegt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Guangzhou Pearl River Piano mit 5,69 CNH als "Neutral" bewertet, da er sich um -1,9 Prozent vom GD200 (5,8 CNH) entfernt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 5,64 CNH auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da der Abstand +0,89 Prozent beträgt.

Zusammenfassend lässt die Analyse der Dividendenrendite, des KGVs, des RSI und der technischen Analyse darauf schließen, dass die Aktie von Guangzhou Pearl River Piano derzeit insgesamt als "Neutral" bewertet wird.