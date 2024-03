Guangzhou Metro Design And Research Aktie: Das ist ein Knall!

Die Analyse der technischen Daten zeigt, dass die Guangzhou Metro Design & Research Institute-Aktie laut dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell auf einem Wert von 17,46 CNH liegt. Dies liegt jedoch deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 15,35 CNH, was einem Unterschied von -12,08 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 16,53 CNH über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -7,14 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die relative Stärke des Aktienkurses zeigt einen Wert von 79,46 im Relative Strength-Index, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 65, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger wurden ebenfalls bewertet. Die Untersuchung sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt jedoch eine normale Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz.

