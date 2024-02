Guangzhou Metro Design And Research Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Guangzhou Metro Design & Research Institute-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 17,76 CNH verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 14,88 CNH um -16,22 Prozent darunter, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage (17,1 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt um -12,98 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 80,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Guangzhou Metro Design & Research Institute überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Guangzhou Metro Design & Research Institute-Aktie wider. Die vorherrschende Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Guangzhou Metro Design & Research Institute. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen wurde festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Guangzhou Metro Design & Research Institute-Aktie in Bezug auf die Charttechnik und Anlegerstimmung mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, während das Sentiment und der Buzz als "Neutral" eingestuft werden.