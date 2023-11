Guangzhou Metro Design And Research Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die technische Analyse der Guangzhou Metro Design & Research Institute zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 16,82 CNH liegt, was einer Entfernung von -6,19 Prozent vom GD200 (17,93 CNH) entspricht. Dies signalisiert eine negative Tendenz. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 16,61 CNH, was auf ein neutrales Signal hindeutet, da der Abstand zum GD200 bei +1,26 Prozent liegt. Zusammenfassend kann der Aktienkurs der Guangzhou Metro Design & Research Institute als "Neutral" bewertet werden, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Guangzhou Metro Design & Research Institute. Der RSI7 beträgt 32,11, was eine neutrale Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 35,07 liegt und ebenfalls eine neutrale Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde die Guangzhou Metro Design & Research Institute von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge deutet auf eine neutrale Anleger-Stimmung hin, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Guangzhou Metro Design & Research Institute eher durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength-Index, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz im Internet.