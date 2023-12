Guangzhou Metro Design And Research Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Guangzhou Metro Design & Research Institute derzeit bei 17,91 CNH verläuft. Daraus ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 17,34 CNH lag und somit einen Abstand von -3,18 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 16,47 CNH liegt. Dies führt zu einer Differenz von +5,28 Prozent und damit zu einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet demnach ebenfalls "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass Guangzhou Metro Design & Research Institute weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Guangzhou Metro Design & Research Institute-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Guangzhou Metro Design & Research Institute in den Diskussionsforen und Meinungsspaltungen der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Aktie konnten in den letzten vier Wochen nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Guangzhou Metro Design & Research Institute auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.