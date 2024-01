Guangzhou Lonkey Industrial Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnittskurses der Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou zeigt, dass dieser sich auf 3,3 CNH beläuft, während der Aktienkurs bei 3,14 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -4,85 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,26 CNH, was einer Distanz von -3,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite von Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou mit -18,23 Prozent mehr als 8 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Auch im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche mit einer mittleren Rendite von -9,13 Prozent liegt die Rendite von Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou mit 9,1 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou 2, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine durchwachsene Bewertung für die Aktie von Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou auf Grundlage der technischen, sentimentalen, branchenspezifischen und fundamentalen Analyse.