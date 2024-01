Guangzhou Lonkey Industrial Aktie: Das ist ein Hammer

Die Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Beim aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,57 zeigt sich, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Im Vergleich zur Branche "Haushaltsprodukte" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -18,23 Prozent erzielt, was 7,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -9,74 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 8,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou-Aktie mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,65 Prozent. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,29 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,1 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 3,26 CNH, und der letzte Schlusskurs weicht um -4,91 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.