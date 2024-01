Guangzhou Lonkey Industrial Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse der Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,28 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,02 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,93 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Stand von 3,25 CNH und einem Abstand von -7,08 Prozent eine negative Bewertung. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou liegt bei 76,47, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Stand von 63, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für die Aktie der Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Hongmian Zhihui Science And Innovation Guangzhou mit -13,04 Prozent mehr als 2 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Auch im Vergleich zur Haushaltsprodukte-Branche liegt die Rendite mit -9,49 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt daher zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.