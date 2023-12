Guangzhou Lingnan Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Guangzhou Lingnan in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Aussagen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was insgesamt zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Guangzhou Lingnan-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ist jedoch weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine langfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Guangzhou Lingnan somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Guangzhou Lingnan beträgt 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 1,45 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Guangzhou Lingnan konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.