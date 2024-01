Guangzhou Lingnan Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Guangzhou Lingnan-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,01 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,37 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,39 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 8,77 CNH, was einer Abweichung von +6,84 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält die Guangzhou Lingnan-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Guangzhou Lingnan ist positiv, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Guangzhou Lingnan diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Guangzhou Lingnan derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,85 % in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit". Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Lingnan beträgt aktuell 92, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.