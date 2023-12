Guangzhou Lingnan Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Guangzhou Lingnan festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien zunehmend positive Themen diskutieren. Daher wird dieses Kriterium positiv bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Guangzhou Lingnan daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Guangzhou Lingnan derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 10,2 CNH, während der Kurs der Aktie bei 10,49 CNH liegt, was einer Abweichung von +2,84 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 8,6 CNH, was einer Abweichung von +21,98 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie für diesen Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Guangzhou Lingnan beträgt 18,46 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 23,41 für 25 Tage, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Guangzhou Lingnan derzeit einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.