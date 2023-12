Guangzhou Kingteller-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine überwiegend positive Stimmungslage unter den Anlegern. An 13 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich die Diskussion in den letzten Tagen zunehmend auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangzhou Kingteller konzentriert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird entsprechend als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Guangzhou Kingteller-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,98 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,48 CNH, was einem Unterschied von +12,56 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (4,15 CNH) liegt mit einem Unterschied von +7,95 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Guangzhou Kingteller also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (38,18 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (42,41 Punkte) zeigen an, dass Guangzhou Kingteller weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende weist Guangzhou Kingteller im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Computer & Peripheriegeräte eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 1,02 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält eine "Schlecht"-Einstufung.