Guangzhou Kingteller Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Aktienkurs von Guangzhou Kingteller hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 34,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um 17,35 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +16,74 Prozent für Guangzhou Kingteller bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,51 Prozent im letzten Jahr, wobei Guangzhou Kingteller 21,59 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen hat das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Kingteller 220, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche durchschnittlich ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Es gab 11 Tage, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, und nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangzhou Kingteller unterhalten. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangzhou Kingteller-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,93 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs (4,3 CNH) deutlich darüber liegt (Unterschied +9,41 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 4,1 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,88 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Guangzhou Kingteller-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

