Guangzhou Kingmed Diagnostics Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Aktienkurs von Guangzhou Kingmed Diagnostics hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,74 Prozent verzeichnet, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche von -7,6 Prozent liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 4,14 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Guangzhou Kingmed Diagnostics derzeit auf 71,16 CNH, während der aktuelle Kurs bei 63,7 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz von -10,48 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 63,83 CNH, was einer Distanz von -0,2 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Guangzhou Kingmed Diagnostics haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch das Unternehmen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Abschließend wurde das Unternehmen anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert, wobei sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet wurden. Sowohl der 7-Tage-RSI (60,19 Punkte) als auch der RSI25 (61,62) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Guangzhou Kingmed Diagnostics daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analysepunkt.