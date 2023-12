Guangzhou KDT Machinery Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Guangzhou Kdt Machinery liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 49,22 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein RSI von 59,35 gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Guangzhou Kdt Machinery wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nach Messungen kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Guangzhou Kdt Machinery in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,46 Prozent, was im Branchenvergleich einer Outperformance von +43,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Guangzhou Kdt Machinery liegt derzeit bei 3,38 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 1,52 liegt. Dies führt zu einer Differenz von +1,86 Prozent zur Branche und einer "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.