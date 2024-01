Guangzhou Holike Creative Home Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Guangzhou Holike Creative Home beträgt der aktuelle RSI-Wert 41,22, was auf Neutralität hindeutet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 52, was ebenfalls auf Neutralität hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Guangzhou Holike Creative Home in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung wider. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt zudem eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Auch dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Guangzhou Holike Creative Home im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,48 Prozent erzielt, was 16,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 4,42 Prozent, wobei die Aktie aktuell 13,9 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.