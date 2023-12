Guangzhou Holike Creative Home Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "PHP Ventures Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Guangzhou Holike Creative Home liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 75,63 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 64,5, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Guangzhou Holike Creative Home-Aktie ein Durchschnitt von 10,77 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,36 CNH, was einer Abweichung von -3,81 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 10,82 CNH liegt, weist eine Abweichung von -4,25 Prozent auf, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Guangzhou Holike Creative Home in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -9,48 Prozent erzielt, was 16,49 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Aktie mit einem Wert von 15,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

