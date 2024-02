Guangzhou Holike Creative Home Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Guangzhou Holike Creative Home liegt bei 45,37, was ihn als "Neutral" einstuft. Für den RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, ergibt sich ein Wert von 64,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Positive Diskussionen über das Unternehmen führten zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet deuten langfristig auf eine starke Aktivität und eine positive Veränderung hin, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Guangzhou Holike Creative Home in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -26,56 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche und von -26,48 Prozent im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hatte. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.