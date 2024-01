Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab keine eindeutige Richtung, weder positiv noch negativ. Allerdings wurden in den Diskussionen verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangzhou Hi-target Navigation Tech angesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage wurde das Unternehmen häufiger als üblich diskutiert und erhielt zunehmend Aufmerksamkeit von den Anlegern. Dies führt zu einem positiven Rating. Insgesamt erhält die Guangzhou Hi-target Navigation Tech-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie hat einen Wert von 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (67,36) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also auch nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Guangzhou Hi-target Navigation Tech.

Im Branchenvergleich erzielte das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,94 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche stiegen im Durchschnitt um 20,76 Prozent, was eine Underperformance von -4,81 Prozent für Guangzhou Hi-target Navigation Tech bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag das Unternehmen 1,23 Prozent über dem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.