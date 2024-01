Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Aktienkurs von Guangzhou Hi-target Navigation Tech verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,94 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um 19,95 Prozent, was bedeutet, dass Guangzhou Hi-target Navigation Tech eine Underperformance von -4,01 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 14,25 Prozent, wobei Guangzhou Hi-target Navigation Tech um 1,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Guangzhou Hi-target Navigation Tech als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 Wert beträgt 50,79, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 Wert von 65,13 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Guangzhou Hi-target Navigation Tech gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangzhou Hi-target Navigation Tech-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 7,15 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 7,19 CNH liegt, was eine Abweichung von +0,56 Prozent ergibt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,52 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.