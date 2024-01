Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Das Guangzhou Hi-target Navigation Tech hat derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1718,34, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in letzter Zeit neutral gegenüber Guangzhou Hi-target Navigation Tech. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich negativ. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangzhou Hi-target Navigation Tech-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66, während der RSI25 bei 70,35 liegt, was auf eine Überkauftheit hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Guangzhou Hi-target Navigation Tech.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt wurde, wird dieser Punkt mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Guangzhou Hi-target Navigation Tech für diese Stufe daher ein "Gut".