Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Anleger-Sentiment für Guangzhou Hi-target Navigation Tech war in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv, mit positiven Diskussionen an vier Tagen und negativen Diskussionen an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch vor allem das Interesse an negativen Themen verstärkt. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie zeigt eine starke Diskussionsaktivität sowie eine positive Veränderung der Stimmung. Auf dieser Basis wird die Aktie von Guangzhou Hi-target Navigation Tech in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat die Aktie von Guangzhou Hi-target Navigation Tech derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02%. Basierend auf dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 59,68, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Guangzhou Hi-target Navigation Tech daher eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments, eine "Gut"-Bewertung im Hinblick auf das langfristige Stimmungsbild, eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende und eine "Schlecht"-Bewertung im Hinblick auf den RSI.