Guangzhou Hengyun-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs von Guangzhou Hengyun hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,3 Prozent erzielt, was 10,35 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,95 Prozent) des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -8,95 Prozent, wobei Guangzhou Hengyun aktuell 10,35 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung der Stimmungslage bei Guangzhou Hengyun festgestellt werden, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Guangzhou Hengyun verbreitet werden. Dennoch wurde in den vergangenen Tagen vermehrt über negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Guangzhou Hengyun beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 29,82 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Guangzhou Hengyun somit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.